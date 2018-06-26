В спектакле «Цой [мой] герой» развенчали миф о борьбе Цоя с советским строем

Культурный центр «Хитровка» подготовил премьеру спектакля о лидере группы «Кино» «Цой [мой] герой»

Сцена из спектакля

Интерес к Виктору Цою не угасает. Регулярно проводятся масштабные фестивали его памяти, выпускаются трибьюты. В то же время, заметно, что с годами у молодежи больше востребован «теплый и ламповый» Цой, нежели властный рок-герой из его биографического мифа. Именно таким Виктор предстал в недавнем фильме Кирилла Серебренникова «Лето». И по той же дороге пошла режиссер спектакля Ленара Гадельшина. Вынесенное в квадратные скобки местоимении «мой» в названии спектакля как бы редуцирует героическую сущность музыканта и намекает на то, что у каждого из нас свой Виктор Цой.

Анастасия Привалова в спектакле

Роль лидера группы «Кино» в спектакле исполняет молодой актер Дмитрий Симонов. Он нашел оптимальный баланс между напускной самоуверенностью и тщательно скрываемой стеснительностью. Цоя. Для акцента на этом балансировании в спектакль введена цитата из «Курьера» Карена Шахназарова: в момент знакомства со своей будущей женой Марьяной Виктор, демонстрируя нескладную самоуверенность, с кондачка предлагает: «Давай поцелуемся? Ну че ты — развалишься что ли!».

Сцена из спектакля

Общественно-политический фон в спектакле важен, но это лишь фон. В сцене отчисления Цоя из художественного училища ощутимы отсылки к финалу «Ассы». В свою очередь, диалоги из этого фильма будут звучать в спектакле чуть позже под фрагменты из фильма с участием Брюса Ли. Нет, Цой отнюдь не противостоял советской системе — он всего лишь хотел, чтобы его оставили в покое. Это прослеживается и в сценах кочегарки (особенно уместных в антураже бывших соляных подвалов «Хитровки»), и в психушке под исполнение песни «Транквилизатор».

Музыки в спектакле много — недаром жанр спектакля определяется как «кавер-драма». Но, опять же, выбор исполняемых песен не очевиден. За саундтрек отвечает набирающая обороты екатеринбургская группа «АлоэВера». И ее солистка Вера Мусаелян сразу предупреждает зрителей о том, что ей не близок Цой-трибун, поэтому она выбирает такие песни, как «Бездельник» или «Музыка волн».

Группа «АлоэВера» и актеры спектакля

Песни подобраны так, чтобы направлять сценическое действие. Ради этого в спектакле даже применяются чисто мюзикловые приемы, вроде одновременного исполнения Дмитрием Симоновым и Верой Мусаелян песен «Ты выглядишь так несовременно» и «Проснись» - мол, Марианна влюблена, а Виктор этого даже не замечает. А вот громокипящая «Перемен» звучит контрапунктом к озвученному ей эпизоду: под неё фанатки старательно копируют сценические движения, вовсе этих самых перемен не желая.

«Перемен!»

«Цой [мой] герой» построен по принципу свободной импровизации. Зрители активно вовлекаются в сценическое действо, а актеры время от времени абстрагируются от своих ролей и рассказывают истории о собственной жизни. Воспоминания Анастасии Приваловой о том, как она была ведром в спектакле «По щучьему велению» и сетования Веры Мусаелян на постоянные обвинения в пропаганде разврата четко дают понять, что пробиться в наши свободные от идеологии времена наверх ничуть не проще, чем в цоевскую эпоху.

Премьера спектакля пройдет в КЦ «Хитровка»27 и 28 июня.

Фото с сайта hitrovka.com