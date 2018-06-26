Скончался поэт-песенник и телеведущий Андрей Дементьев

12:10

Тверской поэт и ведущий радио и ТВ Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня в Москве на 90-м году жизни,

Шесть дней назад появились сообщения о том, что Дементьев выписался из больницы после профилактического лечения, а его супруга заявила о хорошем самочувствии поэта. Но потом ему, видимо, стало хуже. «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», - сказал собеседник Интерфакса из медицинских кругов.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Давай попробуем вернуть», «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Каскадеры», «Я ненавижу в людях ложь» и другим.