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Скончался поэт-песенник и телеведущий Андрей Дементьев

12:10 26.06.2018
Андрей Дементьев. Стоп-кадр с видео
Андрей Дементьев. Стоп-кадр с видео
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Тверской поэт и ведущий радио и ТВ Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня в Москве на 90-м году жизни,

Шесть дней назад появились сообщения о том, что Дементьев выписался из больницы после профилактического лечения, а его супруга заявила о хорошем самочувствии поэта. Но потом ему, видимо, стало хуже. «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», - сказал собеседник Интерфакса из медицинских кругов.

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Давай попробуем вернуть», «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери», «Каскадеры», «Я ненавижу в людях ложь» и другим.

Темы: Литература в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 15:30
Гость: а ну-ка засветись

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери в семье агронома. Отец - Дмитрий Никитович Дементьев (1901-1992), мать - Мария Григорьевна Орлова (1908-1998).А вы не из его соплеменников? Тогда из чьих?
26.06.2018, 15:28
Гость: Канэшна, Фролушка, канэшна

Эта гнилая "интеллигенция" разрушает экономику, а была бы ента "интеллигенция" истинной патриоткой, то и финансовые ресурсы не высасывались бы из страны. Во как.
26.06.2018, 14:50
Гость: ярый свет

Сейчас как и в случае с Шаинским, эмигрировшему в Америку начнется подковерная борьба его соплеменников где похоронить и непременно чтобы не отстать ни на йоту в помпезности, не уступить в почестях,... от нашего великого русского самородка Хворостовского.
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