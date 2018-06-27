Робертино Лоретти споет в России на фестивале Шаляпина

12:02

Феноменальный итальянский тенор Робертино Лоретти выступит 30 июня в Ивановской области на дачном фестивале имени Шаляпина в рамках Года Италии в Плесе.

Грандиозное действо стартовало в Плесе еще 19 мая. «На восстановленной исторической Торговой площади Плеса пройдет гала-концерт итальянской оперной музыки с участием специальных гостей из Италии и российских оперных звезд - солистов Большого и Мариинского театров. Участником гала-концерта станет легендарный итальянский исполнитель Робертино Лоретти», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе фестиваля.

Кроме того, участниками гала-концерта станут также итальянский тенор Джордано Лука, народный артист республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народный артист республик Башкортостан и Татарстан Ильдар Абдразаков, народный артист РФ Василий Герелло и другие.

Самобытный голос Робертино Лоретти впервые услышали в Европе в датской телепрограмме TV i Tivoli полвека назад. В возрасте 14 лет он покорил талантом миллионы слушателей. По мнению знатоков, сингл 'O sole mio ("О, Соле Мио") в исполнении Робертино Лоретти признан настоящим символом Италии.