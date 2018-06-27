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Вдова Михаила Круга Ирина Круг подверглась ограблению

09:45 27.06.2018
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Вдову Михаила Круга Ирину Круг, которая сделала карьеру эстрадной певицы, обокрали в ночь на 26 июня.

Словно в напоминание о страшной ночи убийства ее супруга, злоумышленники проникли в дом артистки, разбудив ее, сообщает «Собеседник». Певица вызвала полицию, однако воров уже и след простыл.

Представительница певицы Анна Тимохина отказалась раскрыть подробности произошедшего до окончания оперативных действий. «Я знаю, что это произошло сегодня ночью и что все были дома, но никто не проснулся. Ирина позвонила, единственное, что сказала, что в дом проникли. Она очень быстро мне сказала, поэтому о ее состоянии не могу ничего сказать. Она к телефону не подходит», — поведала она.

Ирина Круг — 42-летняя исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года». Вторая жена Михаила Круга, за которого вышла замуж в 2001 году. В 2018-м она получила звание народной артистки России.
 

Темы: Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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