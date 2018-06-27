Сергей Бобунец напомнил о том, что русские не сдаются

Концерт Сергея Бобунца в клубе «16 Тонн» состоялся 23 июня

Сергей Бобунец. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Лето — пора отпусков, дачного отдыха и фестивалей на открытом воздухе. Количество клубных концертов в этот период резко сокращается, а многие исполнители выступают там по дороге на какой-нибудь масштабный open air. Так произошло и Сергеем Бобунцом, которому предстояло отыграть днем позже на фестивале памяти Виктора Цоя «КИНОпробы» в Окуловке.

Сет Бубы в «Тоннах» был отличной возможностью как-то отрешиться от футбольной шумихи, захлестнувшей Москву в период проведения ЧМ-2018. Судя по количеству народа в клубе, таких людей нынче немало, потому что зал был практически полон. Ни слова о футболе в течение полутора часов — это сегодня дорогого стоит!

После распада «Смысловых Галлюцинаций» многие уже успели привыкнуть к благостному и расслабленному Бобунцу. Но на сей раз он решил поддать жесткача, начав сет не с преодолевающего пространство и время дуэта с Юрием Гагариным «Космос наш», а с ощетиненного «Зверя 2». На каждого зверя найдется свой ловец — и «Охотники» следом подоспели вовремя. Фразу «кто я такой» без вяских напоминаний со стороны артиста вместо него дружно пел зал.

Ментально близкая Бубе песня «Вершины» положила начало блоку о внутренних проблемах самоедствующего человека. Ко двору здесь пришлись и «Глубина», и «Первый день осени», а уж «Пока танцуют ангелы» напомнила о тех, кто нас неизменно спасает в периоды сомнений и отчаяния.

«Зачем топтать мою любовь» импровизированный хор зрителей исполнил на таком нерве, что Бобунец поощрил: «Офигенно! Русские не сдаются». «Разум когда-нибудь победит» спровоцировал кого-то на выкрики «Сережа молодец!», а после песни «Вечность встанет с нами рядом» публика принялась скандировать: «Буба-Буба!». «Меня даже мама называет теперь Бубой, это смешно», - смущенно признался Сергей. «Это уже история!» - высказался по этому поводу парень из зала.

«Апрель» и «Улыбайся» помогли выйти из потемок души к свету. Перед «Розовыми очками» Буба пообещал поделиться самым сокровенным, а «Звезды 3000» сопроводил ремаркой: «Не то чтобы всем здесь собравшимся, а каждой и каждому посвящается».

Возвышающую «Космос наш» удалось услышать лишь на бис — вкупе с «Ковром-вертолетом» «Агаты Кристи». А что же Цой. Буба сыграл целых две его песни - «Мама, мы всё тяжело больны» в основной программе и «Последний герой» на второй бис. И без фирменного импрессионистического напутствия от Бобунца его поклонники на сей раз не остались. Выглядело оно так: «Великая русская душа, странная русская природа... Поэтому мы здесь сегодня и собрались». .