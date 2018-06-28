Александр Дмитриев покинул оркестр Санкт-Петербургской филармонии

12:31

Дирижер Александр Дмитриев покидает пост художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Прощальный концерт в этой должности Народный артист СССР даст 28 июня на Международном фестивале «Музыкальная коллекция», сообщает ТАСС.

Дирижер будет управлять исполнением цикла Модеста Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровке Мориса Равеля и Симфонические танцы Сергея Рахманинова - последнее оркестровое сочинение этого композитора. «Я благодарен музыкантам оркестра за то, что все эти десятилетия мы были дружным коллективом, исполняли великолепную музыку и получали удовольствие от нашей совместной работы. Работать с таким коллективом - большое счастье. Для меня принципиально важно, что я оставляю оркестр в хорошей профессиональной форме. И я покидаю свой пост с легким сердцем и с ясным пониманием, что надо вовремя уйти», - поведал корреспонденту ТАСС Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул, что для него «всегда было важно вносить в работу свежую струю, решать новые задачи, поддерживать творческую энергию коллектива». И во время недавних гастролей в Великобритании, где оркестр регулярно выступает уже 27 лет, дирижеру было приятно прочитать в рецензиях, что коллектив продолжает творчески развиваться.

Народный артист СССР осторожно высказался о том, кто станет его преемником на посту художественного руководителя оркестра. Данный вопрос пока еще остается открытым.