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Отец Майкла Джексона скончался в Лос-Анджелесе

12:43 28.06.2018
Майкл Джексон. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Майкл Джексон. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
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Папа короля поп-музыки Майкла Джексона Джо Джексон скончался в Лос-Анджелесе.

В этом месяце 89-летнего продюсера госпитализировали с последней стадией рака, сообщает РИА Новости. Кроме того, Джо Джексон старад старческим слабоуммием и не желал за несколько дней до смерти видеть близких. Однако родственники все равно прорывались к нему.
Недуги начали одолевать продюсера , проблемы несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

Джо Джексон трудился музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Джанет Джексон.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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