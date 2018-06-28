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Обедневшая Пьеха не смогла оплатить аренду зала для праздничного концерта

14:23 28.06.2018
Эдита Пьеха. Фото с сайта kino-teatr.ru
Эдита Пьеха. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Эдита Пьеха не сможет дать традиционный концерт в питерском БКЗ «Октябрьский» в свой день рождения 31 июля.

Причина банальна: испытывающая проблемы с финансами артистка не смогла оплатить аренду площадки, поскольку с выступлениями в последние годы дело у нее обстоит не очень хорошо. «В «Октябрьском» – огромная аренда, – пожаловалась Пьеха «Собеседнику». – Миллион с чем-то рублей. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с музыкантами расплатиться. Если еще заплачу за аренду, то сама пойду в переход просить милостыню. Не хочу дожидаться этого момента».

Певице посоветовали обратиться к властям города и руководству зала за скидкой, но гордость ей это не позволила сделать. «Раньше мне скидку в этом зале тоже не предоставляли, но были нормальные цены, – продолжает Эдита Станиславовна. – Сейчас решили завысить: мне не потянуть такие деньги. Пусть богатые артисты платят. У директора площадки Эммы Лавринович ответ один: «Мой зал – государственный, а не частный, поэтому я сделать ничего не могу!» Не могут так не могут».

Тем не менее, концерт все равно состоится, но уже на другой сцене Санкт-Петербурга. «Выступление, если здоровье не подкачает, пройдет в Театре эстрады, – говорит Пьеха. – Надо будет – дам два концерта. Но пока мы договорились об одном».

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 16:14
Гость: 007

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