Исполнитель: Borealis, Название: «The Offering», Стиль: прог-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Новому номерному альбому Borealis «The Offering» предшествовал ремейк их дебютной записи «World of Silence MMXVII». Подобные камбэки неизбежно приводят к закономерным вопросом, а всё ли в порядке у группы с потенциалом? И хотя переосмысление старого вызвало приятное послевкусие, «The Offering», увы, продемонстрировал спад коллектива.

«The Offering» не спасает даже то, что альбом является концептуальным повествованием о кровожадной секте, практикующей жертвоприношения детей. Тема подразумевает преисполненных негодования приговоров и щемящих баллад о потере дорогих чад, но не тут-то было. Более-менее экстатичной видится лишь «River» В остальном же, все больше уходя в прог-метал, Borealis клепают песни сыгранные вальяжно и с ленцой.

Антураж первых трех песен с лихвой исчерпывается строчками из «Краденого Солнца» Корнея Чуковского «поклоняются звери усатому — чтоб ему провалиться проклятому». Упомянутая «River» чуть оживляет общую безрадостную картину. «The Second Sun» чуть взбадривает проговыми клавишными, но не более того.

Медляк «The Devil's Hand» усыпляет бдительность ложными надеждами на простые человеческие эмоции. Но следом канадцев вновь одолевает рутина, которую не способен разогнать даже ангельский голос Сары Ди в «Scarlet Angel» и «The Ghosts of Innocence». Как манны небесной ждешь лишь красивый инструментал «The Path». Но и здесь дело не довели до конца. Вероятно, Borealis просто решили куда-то пристроить удачный фрагмент, который не подошел к остальным песням. Но завершенной композиции из этой двухминутной финтифлюшки так и не получилось.