«Нервы» (акустика), 3 июля, «16 Тонн»

16:41

3 июля 2018 года группа «Нервы» выступит с долгожданным акустическим концертом в московском клубе «16 Тонн»

«Нервы» выступят с летней программой полюбившихся хитов в абсолютно неожиданной обработке.

«Летом ничего не может быть лучше, чем акустический концерт. В этот раз мы сделаем упор не на новый альбом, а на наши теплые ностальгические песни, за которые все любят группу «Нервы» и которые поют у костра летними вечерами, — рассказывает фронтмен группы Женя Мильковский. — Такого концерта, вероятно, больше не будет: мы выступим в полном составе с гитарами и бас-гитарой, Леша Бочкарев готовит виртуозную программу на кахоне, который специально купил для этого. Общее звучание получается настолько необычным и мелодичным, как раз для всех, кто уже успел вдоволь насладиться нашими хитами в электричестве и ждет от нас чего-то нового».

Концерт 3 июля подарит возможность побывать на выступлении группы в столице перед затяжной паузой. Следующее большое выступления «Нервов» в Москве состоится только в 2019 году. Не упустите шанс увидеть группу и посетить unplugged концерт в разгар летнего сезона в прохладном клубе «16 Тонн».