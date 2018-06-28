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«Нервы» (акустика), 3 июля, «16 Тонн»

16:41 28.06.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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3 июля 2018 года группа «Нервы» выступит с долгожданным акустическим концертом в московском клубе «16 Тонн»

«Нервы» выступят с летней программой полюбившихся хитов в абсолютно неожиданной обработке.

«Летом ничего не может быть лучше, чем акустический концерт. В этот раз мы сделаем упор не на новый альбом, а на наши теплые ностальгические песни, за которые все любят группу «Нервы» и которые поют у костра летними вечерами, — рассказывает фронтмен группы Женя Мильковский. — Такого концерта, вероятно, больше не будет: мы выступим в полном составе с гитарами и бас-гитарой, Леша Бочкарев готовит виртуозную программу на кахоне, который специально купил для этого. Общее звучание получается настолько необычным и мелодичным, как раз для всех, кто уже успел вдоволь насладиться нашими хитами в электричестве и ждет от нас чего-то нового».

Концерт 3 июля подарит возможность побывать на выступлении группы в столице перед затяжной паузой. Следующее большое выступления «Нервов» в Москве состоится только в 2019 году. Не упустите шанс увидеть группу и посетить unplugged концерт в разгар летнего сезона в прохладном клубе «16 Тонн».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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