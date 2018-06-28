Игорь Растеряев, 5 июля, «16 Тонн»

16:43

Игорь Растеряев стал одним из немногих современных поэтов и исполнителей, которым удаётся сочинять песни на важные темы, но не казенным, канцелярским языком

О чем бы он ни пел — о войне, о деревне, о комбайнерах — это всегда искренне и без малейшей доли официоза. Именно эта искренность и сделала Растеряева по-настоящему народным исполнителем, на концерты к которому ходят люди разного возраста и положения.

На концертах Растеряев включает в свою программу каверы на «Короля и шута» и «Сектор газа», песни военных лет и старинные казацкие песни, разговаривает со зрителями и рассказывает истории. Ему действительно комфортнее выступать перед своими поклонниками, вне зависимости от их количества. Поэтому с недавних пор Растеряев не играет на корпоративах. Ему комфортнее в залах, где есть контакт с аудиторией — ведь в его случае это самая важная вещь.