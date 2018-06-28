Объявлены места панихиды и похорон Андрея Дементьева

15:32

Поэт-песенник и телеведущий Андрей Дементьев, умерший 26 июня от осложнений в результате простуды, будет похоронен на Кунцевском кладбище.

Ранее в качестве возможного места упокоения стихотворца указывались либо Тверь, либо Новодевичье кладбище в Москве, сообщает ТАСС. Андрей Дементьев, который умер 26 июня в возрасте 89 лет, будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Однако а представитель Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ритуал» распространил иную информацию. «Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня», — сообщил он.

Вдова Дементьева Анна Пугач уточнила, что отпевание состоится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. «Службу возглавит настоятель церкви митрополит Волоколамский Иларион», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что прощание с Дементьевым пройдет 29 июня в 11:00 в Зале имени Чайковского в столице.