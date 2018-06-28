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Объявлены места панихиды и похорон Андрея Дементьева

15:32 28.06.2018
Объявлены места панихиды и похорон Андрея Дементьева
Объявлены места панихиды и похорон Андрея Дементьева
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Поэт-песенник и телеведущий Андрей Дементьев, умерший 26 июня от осложнений в результате простуды, будет похоронен на Кунцевском кладбище.

Ранее в качестве возможного места упокоения стихотворца указывались либо Тверь, либо Новодевичье кладбище в Москве, сообщает ТАСС. Андрей Дементьев, который умер 26 июня в возрасте 89 лет, будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Однако а представитель Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ритуал» распространил иную информацию. «Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище в Москве 29 июня», — сообщил он.

Вдова Дементьева Анна Пугач уточнила, что отпевание состоится в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. «Службу возглавит настоятель церкви митрополит Волоколамский Иларион», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что прощание с Дементьевым пройдет 29 июня в 11:00 в Зале имени Чайковского в столице.

Темы: Литература в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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