Певец Вадим Казаченко эмигрирует в США с гражданской женой

12:01

Исполнитель песен «Золушка» и «Больно» Вадим Казаченко собрался покинуть Россию и обосноваться в США.

С собой артист берет гражданскую супругу и директора Ирину Аманти, сообщает «Собеседник». Аманти пояснила, что сначала Казаченко должен пройти медицинское обследование и поправить пошатнувшееся за последний год здоровье.

Из-за переживаний последнего времени, связанных со скоропалительной женитьбой на поклоннице, Казаченко перенес микроинфаркт. Пришлось минимизировать концертные выступления. «Я позвонила в Америку. Врачи мне порекомендовали: «Нужно уменьшить нагрузки». При этом Вадим периодически выступает. 8 марта он давал живой концерт в Санкт-Петербурге, который длился 3 часа 25 минут, а после сказал: «Мне так плохо, что, кажется, я умираю». В тот вечер он не дал ни одного автографа и интервью. Пережить два микроинфаркта за полтора года очень опасно», — заявила Аманти.

Переедет Казаченко уже летом этого года.