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Певец Вадим Казаченко эмигрирует в США с гражданской женой

12:01 29.06.2018
Вадим Казаченко. Фото с сайта kino-teatr.ru
Вадим Казаченко. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Исполнитель песен «Золушка» и «Больно» Вадим Казаченко собрался покинуть Россию и обосноваться в США.

С собой артист берет гражданскую супругу и директора Ирину Аманти, сообщает «Собеседник». Аманти пояснила, что сначала Казаченко должен пройти медицинское обследование и поправить пошатнувшееся за последний год здоровье.

Из-за переживаний последнего времени, связанных со скоропалительной женитьбой на поклоннице, Казаченко перенес микроинфаркт. Пришлось минимизировать концертные выступления. «Я позвонила в Америку. Врачи мне порекомендовали: «Нужно уменьшить нагрузки». При этом Вадим периодически выступает. 8 марта он давал живой концерт в Санкт-Петербурге, который длился 3 часа 25 минут, а после сказал: «Мне так плохо, что, кажется, я умираю». В тот вечер он не дал ни одного автографа и интервью. Пережить два микроинфаркта за полтора года очень опасно», — заявила Аманти.

Переедет Казаченко уже летом этого года.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 14:19
Гость: E.

Шаляпина знаю, Лещенко знаю, а кто такой Козаченко? И на кой ... нам знать, куда и с какой ... он уезжает?
29.06.2018, 13:20
Гость: именно!

Боже, какая потеря для страны!.. А кто это?
29.06.2018, 13:10
Гость: Зоринъ

Лимитчица Ирина Колбасова, нынче Аманти, родилась в мае 1968 года в Одессе, потом эмигрировала к богатенкому в USA, муж потом её умер.
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