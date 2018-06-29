Определены лучшие сериалы первой половины 2018 года

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Кадр из сериала «Поза». Фото с сайта kino-teatr.ru

Интернет-издание Mashable опубликовало список лучших сериалов, телевизионная премьера которых состоялась в первой половине 2018 года.

Возглавило рейтинг шоу «Поза», сообщпает Lenta.Ru. Коллизии сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1987 года. Сериал повествует о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью, но жаждут признания и успеха. Главные роли исполнили Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик. Премьера «Позы» состоялась 3 июня.

Вторую позицию заняла драматическая комедия «Барри» — о бывшем военном, работающим киллером (Билл Хейдер). Волей случая он начинает ходить в любительский кружок актерского мастерства. Трете место занял триллер «Убивая Еву» еще об одном наемном убийце, женщине Вилланель с русскими корнями.

В топ-10 также вошли сериалы «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и вторая часть «Американской истории преступлений», посвященная убийству Джанни Версаче. Завершает рейтинг реалити-шоу «Натурал глазами гея»,