«Ленинград» сделал песню для финального матча ЧМ-2018

14:10

Совместно со своей группировкой «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил и записал песню для промо-ролика трансляции на канале «Россия» финального матча Чемпионата мира по футболу 2018.

Ролик включает наиболее яркие моменты уже состоявшихся матчей, церемонии открытия, реакции болельщиков разных стран, сообщает пресс-служба канала «Россия». Сергей Шнуров считает, что его песня «не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат».

Трансляция финала чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в 18.00 на телеканале «Россия».