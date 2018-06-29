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«Ленинград» сделал песню для финального матча ЧМ-2018

14:10 29.06.2018

Совместно со своей группировкой «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил и записал песню для промо-ролика трансляции на канале «Россия» финального матча Чемпионата мира по футболу 2018.

Ролик включает наиболее яркие моменты уже состоявшихся матчей, церемонии открытия, реакции болельщиков разных стран, сообщает пресс-служба канала «Россия». Сергей Шнуров считает, что его песня «не о безупречной сборной России, которой не навешал только ленивый, но вопреки всему показавшей исторический результат, а о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат».

Трансляция финала чемпионата мира по футболу состоится 15 июля в 18.00 на телеканале «Россия».

Темы: Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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