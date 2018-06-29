Би-2 «Горизонт событий» (2 CD)

Исполнитель: Би-2, Название: «Горизонт событий», Стиль: инди-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Звук для своего нового альбома музыканты «Би-2» мучительно нащупывали больше года. Полигоном послужила песня «Летчик», дающая ключ для понимания всей пластинки. Песня-манифест, песня-диагноз, песня-приговор. Сбитыми летчиками на этом пире во время чумы ощущают себя и успешные «Би-2» и андеграундная «Адаптация», которая выпускала аналогичный по тематике сингл еще в 2015-м.

Обвинять музыкантов в трансляции пессимизма было бы в корне неверно, потому что груз навалившихся геополитических изменений ощутили на себе сейчас практически все. Отсюда — откровенно упаднический посыл композиции «Черное солнце». Заглавный символ в психологии воплощает депрессию, но «Би-2» идет еще дальше, поскольку едва дети этого недружелюбного солнца успели приспособиться к его больным лучам, как и оно взорвалось. Не осталось больше вообще ничего. «Треснул пополам философский камень»....

Начиная с пятого трека «Философский камень», становится понятно, какого звука добивались «Би-2» в этом альбоме: хмурая электроника без введения слушателя в транс, готика без откровенного хоррора, вкусные гитарные соло без ощущения тяжести и элементы дископанка, исключающие разнузданное веселье. Всё собрано, стройно, подтянуто, не кажется излишне вылизанным и работает на общую концепцию: чтобы окончательно не растерять себя, необходимо срочно вернуться домой.

Для космополитов из «Би-2» эта тема действительно нова и неожиданно, но факт остается фактом: в ряде песен альбома исповедуется истинный, а не показной, и уж тем более не казенный патриотизм. В дуэте с Джо Гарантом «Виски» феноменальная способность жителей России к интеграции других культур подается во фразе «какой русский не пьёт виски» с изрядной долей иронии. Но уже в заключительной «Родине» всё предельно серьезно: как бы ни пинала тебя родная страна сапогом, ты всё равно её любишь — иррационально, беззаветно и бескорыстно. Слушать эту песню , записанную с Пражским симфоническим оркестром без кома в горле невозможно.

Как обычно это делает «Би-2», к альбому приложен ещё и бонус диск с наиболее неформатными треками. Ещё одна дуэтная вещь с Джо Грантом «Иначе» больше проходит по ведомству «Нечётного воина» (вязкий почерк её автора Михаила Карасева вполне узнаваем». Дуэт со «Странными играми» и Mana Island «Хороводная» отлично встраивается в обойму альбомных песен о безответной любви к Родине.

Кавер-версия на «ХалиГалиКришна» «Агаты Кристи», записанная при участии её автора Глеба Самойлова, вышла довольно неожиданной. Помнится, в первом номерном альбоме «Би-2» была песня «Медленно схожу» с ума, так вот здесь герои с катушек мгновенно и бесповоротно. Музыканты будто бы выжали из первоисточника весь присущий ему симфонизм и... трансплантировали его в другой кавер - «Дебют» «Мегаполиса». Теперь песня на стихи Иосифа Бродского о потере героем невинности звучит так, будто её события произошли на театральной сцене. Но ведь по значимости это событие действительно вполне соизмеримо с дебютом театральным!