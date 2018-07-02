В Северной Америке жестоко убит еще один рэпер

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Канадский рэпер Смоук Доуг убит 30 июня в возрасте 21 года в Торонто.

В ходе перестрелки рядом с ночным клубом Cube среди бела дня были ранены и скончались в больницы двое мужчин и одна женщина. То, что среди погибших был Доуг, подтвердили его коллеги и друзья, в том числе Дрей, сообщает РИА Новости. «Как бы мне хотелось мира и чистоты над нашим городом, - прокомментировал последний снимком с покойным рэпером в своем твиттере. – Столько талантов и историй, которые мы никогда не услышим и не увидим свершившимися. Спи спокойно, Смоук».

Смоук Доуг появился на свет в Торонто, у него были ямайские, тринидадские и сомалийские корни. Входил в рэп-сообщество Halal Gang и группу Full Circle, сотрудничал с French Montana и Скептой, выступал в туре с Дрейком.

Напомним, что две недели назад США убиты два рэпера менее чем за сутки. В американском Питтсбурге был убит 21-летний рэпер Трейвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo. Автомобиль музыканта был обстрелян из проезжающей мимо машины. Он и его спутник были доставлены в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь рэпера.

Несколькими часами ранее во Флориде был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой). На него выстрелили, пока он сидел в машине.