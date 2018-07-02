Лидер «ЧайФа» предостерег жителей России от нездорового патриотического угара

Группа «ЧайФ» дала традиционный летний концерт в саду Эрмитаж 28 июня в честь дня рождения своего лидера Владимира Шахрина

Владимир Бегунов и Владимир Шахрин © KM.RU, Кирилл Зыков

Москва бурлит от событий, связанных с ЧМ-2018. Футбол в эти дни в явном приоритете, всё подчинено ему, а прочие массовые мероприятия отходят на задний план. Однако летней встречи с «чайфами», которая из года в год проходит в саду Эрмитаж, к счастью, эти перипетии не коснулись. Несмотря на огромное скопление народа, в парке не наблюдалось никакой толчеи и ощущалось ни малейшего дискомфорта.

Как и все эти годы, зрители охотно приходили с детьми, зная, что их чадам здесь ничего не грозит. Зная об этом, Шахрин сотовариши немного адаптировали свой сет-лист именно под эту аудиторию. Целенаправленно для детей была сыграна «Про бобра и барабан», увидевшая свет несколько лет назад на виниловом варианте альбома «Кино, вино и домино». Любопытно, что один малец лет пятигорько рыдал на протяжении всей этой песни...

Взрослым же впору было прослезиться на печальных песнях «С войны» и «Псы с городских окраин», прозвучавших в середине программы. На летних праздничных концертах Владимир Шахрин старается избегать откровенной-грустью-тоски, но на этот раз что-то нахлынуло. На раздумья провоцировали и «возрастные» песни «Почтальон», «Кончается век» и «Небесный диджей».

Последнюю «чайфы» подарили в свое время на день рождения своему гитаристу Владимиру Бегунову, но теперь тот ворчит, что надо было подписывать эксклюзивный договор, ведь её время от времени посвящают и другим «новорожденным». Например, в Эрмитаже музыканты поздравили «Небесным диджеем» с днем рождения Дмитрия Гройсмана.

Жертвой задиристого настроя Владимира Бегунова стали на сей раз и барабанщик Валерий Северин (о котором гитарист достаточно скабрезно пошутил), и несчастные немцы и поляки, рано покинувшие Россию после проигрыша в ЧМ-2008. Владимир Бегунов заметил, что у немцев под Москвой всегда возникают какие-то проблемы какие-то. Российскую же сборную «ЧайФ» поддержал в «Аргентине Ямайке 5:0» строчкой «Уругвай-Россия 3:0» и победоносным кличем: «Оле-оле-оле, Россия, вперед!». Так он предостерегал соотечественников от «нездорового патриотического угара».

В импровизированной «пятиминутке меломанства» два Владимира решили поддержать и коллег по сцене. Шазрин перед «Белой лошадью» авторства Юрия Богатенко порекомендовал новый альбом его группы «Резиновый дедушка» «Девичья машина». А Бегунов посоветовал зритеоям обратить внимание на новый альбом певицы Лизы Монеточке «Раскраски для взрослых». «Если бы я порекомендовал себе такое лет 10 назад, я бы себя убил на месте», - признался он.

Нездоровый патриотический угар был окончательно заменен на здоровый. Когда перед прощальной песней «Не смеши» Шахрин призвал всех ехать 1 августа спасать деревню Малый Турыш. В этот день «ЧайФ» там даст концерт прямо у подножья строящегося общественного центра.