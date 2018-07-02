Пневмослон «Контрэволюция. Часть I»

Исполнитель: Пневмослон, Название: «Контрэволюция. Часть I», Стиль: ска-панк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Пневмослон» - это, как ни странно, проект Нейромонаха Феофана. Почему «как ни странно»? Да потому что, в отличие от показательно сконструированного древнерусского драм-н-бейса, «Пневмослон» играет разудалую и мясистую музыку с обилием матюков, кучей узнаваемых реалий и россыпями специфической лексики из соцсетей. Общим между обоими проектами является лишь сохраняемая участниками анонимность и нацеленность на скорую и эффективную монетизацию.

Определять стиль «Пневмослона» - задачка ещё та. Прежде всего, конечно, в глаза бросается ска-панковая основа и нескрываемое желание потеснить «Ленинград». Например, песня «Принцесса с Алиэкспресса» вообще будто скопирована с поздних совместок Шнура со своими вокалистками, да и влияние брендреализма эту вещь не обошло. Но всё равно это один из лучших треков дебютного диска «Пневсослона» «Конрэволюция. Часть 1».

Временами «Пневмослона» можно принять за представителя обоймы современного протестного панк-рока а ля «Порнофильмы» или «Йорш» (названия песен приводить не будем из-за обилия всё той же обсценной лексики). На такое восприятие проекта настраивает и высокопарное предисловие к альбому, которое сводится к тому, что кроме «Пневмослона» вам никто всё правды не скажет. Но надо понимать, что это тоже своего рода маска или даже наживка, позволяющая завлечь определенную часть молодежной аудитории. И эти старания наверняка не пройдут для музыкантов впустую.

Главным козырем «Пневмослона» являются даже не остроумные бытовушные зарисовки и емкие афоризмы (вроде «ты же адовый адок на задок и на передок, чет как-то не очень, чет как-то не ок»), а действительно жирное и профессиональное звучание. Таких весомых гитар, как, например, в «Аккумуляторе» вы не слышали давно. Высший пилотаж предъявлен в «Заводе Говнорок», где одно и то же обидное для наших рок-мастодонтов двустишие поочередно исполняется в стиле «Арии», «Ленинграда», «Бони НеМ» и Satarial. Учитывая способность Нейромонаха к перемене обличий, ждём от него в ближайшем будущем новых анонимных проектов стилистике гангста-рэпа, хипстерского инди, православного блэк-метала и бард-пауэра.