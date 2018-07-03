Солист «Манго-Манго» предсказал победу России над Испанией

Группа «Манго-Манго» представила 29 июня в московском клубе «Гластонберри» свой новый сингл «Принцесса»

В последние годы «Манго-Манго» как-то не выпячивает себя. Некоторые рок-меломаны из 90-х вообще полагают, что коллектив давно распался, но это утверждение совершенно не соответствует истине. Коллектив регулярно концертирует, время от времени выезжает на гастроли. Ну а представление максисингла, состоящего из трех песен, доказало, что «Манго-Манго» к тому же пребывает в отличной творческой форме.

Состав сейчас в группе один из сильнейших за всю её 31-летнюю историю. На клавишных уже 16-лет играет основатель легендарной зеленоградской проговой «Валькирии» Александр Дронов. Рассказывает, что просто временно заменял в начале нулевых в туре штатного участника «Манго-Манго» да так и прижился. Место за басом заняла обаятельная и ухоженная Екатерина Непрук, поющая по совместительству в «Лицее».

Но, разумеется, центром притяжения по-прежнему остается неугомонный Андрей Гордеев. Выступление с «Гластонберри» он посвятил подаркам. Диски с синглами вручали всем пришедшим, а Гордеев дарил хорошее настроение, сюрреалистический конферанс и жаркие танцы. В начале концерта он заметил, что все песни из сингла выстраданы сердцем, а сам концерт будет по-хорошему старомодным. Из представляемого диска прозвучали две песни - «Принцесса» и «Добрый вечер, интернет!».

Поклонники «Манго-Манго» вот уже 20 с лишним лет ломают голову над тем, кто такой Мамаду. Представляя одноименную песню, Гордеев описал примерные параметры этой невиданной птицы — зеленая и с красным хвостом, похожа на попугая. Не растеряв былого запала, «Манго-Манго» стали изъясняться цивильнее. Например, за 20 с гаком лет неотесанная «проНститутка» из «Принцессы и ботаника» успела превратиться в куртуазную «институтку».

Не обошлось и без серии о представителях героических профессий.Начало ей положил вальс «Крановщики», в которую гитарист и Гордеев вставили уморительный диалог о пойманной в луже акуле. Такая отсылка к песне «Аквалангисты» была понятна всем посвященным. А перед «Космонавтами» Гордеев продемонстрировал завидную осведомленность, рассказав, что генерального конструктора Сергея Павловича Королёва все называли просто Королем, ибо он был вне конкуренции.

На концерте не покидало ощущение, что Андрей Гордеев сообщит всем нечто важное. Как выяснилось позже, это даже не было иллюзией. Исполнив угарную латиноамериканскую версию песни «Горит бензобак», певец вдруг изрек: «Вот так вот мы и выиграем у испанцев!». Напомним, что до исторического матча на ЧИ-2018 оставалось еще двое суток...

«Щорса» сгоряча забыли включить в программу, но зрители не дали музыкантам уйти без этой «вишенки на торте». На бис она прозвучала с совершенно убойным финалом:

От Москвы до самых до окраин

С южных гор до северных морей

Человек проходит, как хозяин,

Потому что человек — еврей!