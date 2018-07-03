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Скончалась советская певица из фильма «Звезда любви» Надежда Саркисян

15:15 3.07.2018
Надежда Саркисян. Фото с сайта kino-teatr.ru
Надежда Саркисян. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Советская певица армянского происхождения Надежда Саркисян скончалась в Ереване 2 июля 2018 года на 65-м году жизни.

Длительное время лечилась от онкологии. Незадолго до смерти ее экстренно госпитализировали в медицинский центр «Наири» после резкого ухудшения состояния, сообщает Sputnik Армения.

Надежда Саркисян — заслуженная артистка Армении. С 1988 по 1993год училась в Московском художественном театре Российской армии. Стала известной в составе ансамбля «Серпантин», где начинала свою карьеру и звезда российской эстрады Лариса Долина.

С 1977 по 1987 Надежда Саркисян работала в ансамбле Константина Орбеляна. Дочь артистки Эмма Беджанян пошла по стопам матери и поет под сценическим псевдонимом Эмми. Эмма Беджанян представляла Армению на конкурсе «Евровидение-2011».

Почитающий советское кино зритель может помнить экранный дебют Саркисян — эпизодическую роль певицы в музыкальной комедии Эрнеста Мартиросяна «Восточный дантист» — с Александром Ширвиндтом и Амаяком Акопяном. Сыграла роли в картинах «Звезда любви», «Осенний абрикос», «Невестка из Джермука».

Темы: Армения, Кино в России, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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