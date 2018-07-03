Найк Борзов, 6 июля, «16 Тонн»

18:07

«Ты произносишь слово «Заноза» — и в глазах сразу появляется какая-то особенная мечтательность, перехватывает дыхание» (Юрий Сапрыкин)

«У меня было от альбома такое ощущение: бац, наконец-то в России обратили внимание не только на слова, но и на музыку» (Антон Севидов).

«Заноза» — ключевой альбом для российской инди-музыки начала нулевых. Нездешнее звучание, удивительнный подход к сонграйтингу и игра наперекор всем правилам сделали его магнум опусом Найка Борзова. В «Занозе» он воплотил свои самые последние меломанские находки. Построк, инди, ломаная электроника, трип-хоп и другая, самая модная музыка того времени нашла здесь отражение. Все вместе создавало атмосферу некоего шаманизма — отечественные альбомы так не звучали, подобный подход к звуку казался недосягаемым.

«Заноза» отражала мое внутреннее недовольство, какую-то несостыковку с реальностью и уход от нее», — признавался Найк. Именно этот конфликт с окружающим миром сделал ее пронзительно сильной пластинкой, в некоторых местах — и вовсе душераздирающей.

Совсем неудивительно, что после «Занозы» ее автор взял длинный перерыв на восемь лет — по его словам, это было «исповедью перед уходом в монастырь». Видимо, это тот случай, когда название было дано пластинке неслучайно — эти песни так засели внутри автора, что избавиться от них было непросто.

Несколько лет назад Найк уже играл «Занозу» на Пикнике «Афиши» перед огромной толпой поклонников, что еще раз доказало: альбом — важный маркер для целого поколения. Этот опыт он повторит и сейчас в «16 тонн». «Одна она», «ET», «Nusinam» и все остальные песни с этой пластинки — печальные, трагические и наоборот, духоподъемные — прозвучат на этом концерте.