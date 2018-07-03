RSAC, 7 июля, «16 Тонн»

18:11

Чтобы все гости «16 Тонн» смогли посмотреть матч «Россия-Хорватия», мы начнем концерт RSAC на 30 минут раньше — в 19:30. Двери клуба откроются в 18:30

В 21:00 мы все вместе посмотрим футбол, а в перерыве Феликс Бондарев и его группа сыграют нам еще несколько песен.

Феликсу Бондареву респектуют новые рок-герои. Петар Мартич из «Пасош» образовал свою первую группу, сходив на его выступление, а Кирилл Бледный из «Пошлой Молли» пригласил его к себе на сцену во время московского концерта.

При этом Феликс начинал записывать музыку, когда эти люди ходили в школу — в 2018 году его главному проекту RSAC исполнилось 10 лет. Все эти годы Бондарев умудрялся совмещать эту группу с десятком других своих коллективов (от совсем андеграундных до вполне респектабельных — он ездил в тур с группой Мумий Тролль и выступал в «Вечернем Урганте» с Сансарой).

Но популярность у пользователей он получил благодаря песням RSAC — хулиганским, матерным, циничным. В начале весны вышел его новый альбом «Голые факты», где хулиганство слегка уступило место романтичным и светлым песням о любви. Как следствие, его начали слушать те люди, которые все эти 10 лет группу не замечали.