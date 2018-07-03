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On-the-go, 12 июля, «16 Тонн»

18:14 3.07.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Группа On-The-Go одна из самых успешных независимых групп в России

Постоянные эксперименты с подходом к написанию песен, яркие эмоции во время концертов — это то, чем группа заслужила внимание прессы и преданную любовь своих слушателей.

On-The-Go известные трудоголики — с момента образования и начала концертной деятельности в 2007 году группа успела записать четыре альбома, выпустить бесчисленное количество синглов, видео-клипов, лайв-версий своих альбомов, отыграть сотни концертов на самых известных площадках страны и за рубежом. В 2018 году группа продолжает гастролировать и удивлять своих слушателей — в начале года группа подготовила и выпустила в свободный доступ акустический-лайв, и снова готовится к новому релизу.

Каждый концерт группы — это совершенно иной музыкальный опыт, каждый новый альбом — невероятная история команды, которая шаг за шагом идет вперед, оправдывая свое название и предназначение.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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