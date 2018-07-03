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Установлен убийца легендарного рэпера Тупака Шакура

18:26 3.07.2018
Тупак Шакур. Фото с сайта rockhall.com
Тупак Шакур. Фото с сайта rockhall.com
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Исправившийся гангстер Дуэйн Кит Дэвис по кличке Keefe D выдал убийцу рэпера Тупака Шакура.

Срывание масок произошло в ходе интервью для документального фильма компании Netflix «Нераскрытое дело», передает Lenta.Ru. Дуэйн признался, что на момент убийства он находился в машине, из которой застрелили исполнителя. Он сообщил, что убийцей был его племянник Орландо Андерсон, который сидел на заднем сиденье справа, за Дэвисом.

Ранее в другом интервью он признавался, что знает, кто убил Тупака, но отказался раскрыть личность преступника, уточнив, однако, что стрелял один из пассажиров автомобиля.

Орландо Андерсон был убит в перестрелке в 1998 году. Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.

Темы: Расследование преступлений в мире, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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