Тараканы! и Useless ID «Among other zeros and ones» (сплит-альбом)

Исполнитель: Тараканы! и Useless ID, Название: «Among other zeros and ones», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Тараканы!» издавна славятся своим интересом к формату сплит-льбома. Совместные пластинки с иностранцами Sobut и Scream of the Presidents были выпущены в рамках культурного обмена между панк-сценами из Японии, способствовали продвижению групп за рубежом, поэтому кажды йделал на них упор на собственный материал. Сплиты с Distemper и «Кирпичами» имели более локальный характер «братских подгонов», а потому коллективы перепевали песни друг друга, отыскивая в них новые смыслы.

«Among other zeros and ones» представляет собой некий компромисс между обоими подходами. С одной стороны, это, безусловно, культурный обмен между Россией и Израилем. С другой — в наш век интернета и всевозможных музыкальных цифровых платформ найти песни в оригинальном исполнении большой проблемы не составляет, так что команды всё же решили переигрывать материал друг друга, предварительно переведя его на свой язык.

У «Тараканов!» с Useless ID давние и активные творческие контакты. Наиболее плодотворно им удалось посотрудничать во время сочинения и записи альбома «Много шума из ничего» в подмосковном «Доме 666» осенью прошлого года. Песни про килограмм хумуса и «нули и единицы», безусловно, украсили ту пластинку.

Так что цели что-то доказывать и прыгать выше своей головы музыканты явно перед собой не ставили. Каждый адаптировал песни к собственной манере, не заботясь о ярких приманках и трескучих эффектах. Useless ID позаимствовали у «Тараканов!» самые трагичные или полемические песни, находящиеся на слуху - «Я смотрю на них», «Реальный панк, «Границы гетто» - и сыграли их задорно и азартно. Звонкий голос Йотама Бен Хорина лишен угрожающей хрипотцы Дмитрия Спирина, да и саунд, в целом, более приглаженный, чем у «Тараканов!». Мол, протестуем, но изменить чего-то бессильны.

«Тараканы!», как водится, более хмуры и не боятся гладить против шерсти. Русские тексты полны безнадёги, которой, однако, парням всегда есть что противопоставить. В обойме выделяется трек «Сломанные кости» о юношеских идеалах, ностальгическом желании вернуть наш 1990-й и с доходчивой мыслью о том, что спасать оберегаемый и обогреваемый когда-то молодыми сердцами мир не поздно и сейчас. Излюбленная Дмитрием Спириным мифологема «один в поле воин» продолжает работать.

Жирная точка — совместный трек «Тараканов!» и Useless ID «Средь других нудей и единиц», знакомый нам по релизу «Много шума из ничего», но переписанный заново («Among other zeros and ones»). Мысль о том, что Бог способен видеть и спасать нас даже если мы измельчаемся до элементов компьютерной программы, способна отвлечь от царящего в обществе скепсиса.