Сын Тины Тернер совершил самоубийство в Калифорнии

12:01

Старший сын певицы Тины Тернер Крэйг совершил самоубийство на 60-м году жизни в своем особняке в Калифорнии.

Поспешившая на место инцидента полиция нашла труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие, сообщает Lenta.Ru. Представители певицы пока недоступны для комментариев.

Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.