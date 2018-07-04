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Сын Тины Тернер совершил самоубийство в Калифорнии

12:01 4.07.2018
Тина Тернер. Фото с сайта bestoftinaturner.com
Тина Тернер. Фото с сайта bestoftinaturner.com
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Старший сын певицы Тины Тернер Крэйг совершил самоубийство на 60-м году жизни в своем особняке в Калифорнии.

Поспешившая на место инцидента полиция нашла труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие, сообщает Lenta.Ru. Представители певицы пока недоступны для комментариев.

Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.

Темы: Самоубийства и попытки суицида, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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