Леонид Агутин откроет продюсерский центр в честь своего юбилея

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Леонид Агутин планирует в сентябре этого года открыть эстрадно-джазового отделения имени Л.Н.Агутина на базе государственной музыкальной школы им. Лядова

Кроме того, певец проанонсировал подготовительные работы по созданию совместно с Андреем Сергеевым продюсерского центра, сообщает InterMedia. По замыслу, Центр будет поддерживать талантливых исполнителей, особенно тех, кто сам сочиняет песни

Все мероприятия приурочены к к грядущему 50-летию Агутина, который будет отмечаться 16 июля. Апофеозом юбилейных торжеств станет грандиозный концерт Агутина в СК «Олимпийский» 10 ноября с участием таких звезд, как Алла Пугачева, Сергей Шнуров, Баста, Александр Маршал, Владимир Пресняков, Пелагея, Гарик Сукачев, Артуро Сандоваль и др.

По словам Леонида, собрать такую площадку, как «Олимпийский», стремится, пожалуй, каждый отечественный исполнитель. Артисту, безусловно, хотелось бы повторить успех апреля 1995 года, когда он уже давал сольный концерт в этом зале.

В сентябре ожидается выход нового большого альбома, который будет состоять из двух пластинок: в первый диск войдут каверы на песни отечественных и зарубежных исполнителей, во второй - новые композиции. Некоторые из них уже успели прозвучать саундтреками к фильмам: “Две минуты жизни” (к/ф “Рубеж”), “Я тебя не вижу” (к/ф “Жили-были”), “Московский номер” (к/ф “Черновик”) и т.д.