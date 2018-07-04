The Crown «Cobra Speed Venom»

Исполнитель: The Crown, Название: «Cobra Speed Venom», Стиль: мелодик дэд-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Швеция — благополучная страна, жители которой являются самовлюбленными эгоистами, чтущими всякого рода условности. В такой елейной атмосфере нередкого хочется взорвать к лешему весь этот фальшивый мир нелепых устоев и сладостных ритмов ABBA, что успешно и осуществляет дэд-металлическая группа The Crown на протяжении уже почти 30-ти тлет.

В 90-е в их истории было много нестабильного. Апоггем всех испытаний стала вынужденное усечение названия The Crown of Thorns из-за претензий одноименной христианской глэм-команды. После такой кастрации вывески наши друзья наверняка стали еще злее и яростнее. Вкупе с наработанным десятилетиями безупречным профессионализмом и неиссякаемым молодецким задором всё это дает совершенно ошеломляющие результаты.

Альбом ««Cobra Speed Venom» наверняка будет всегда выгодно выделяться в «ворониной» дискографии своей сокрушительной мощь, изобретательностью и ювелирной проработкой нюансов. Начинается он величественно — с грозной партией виолончели, не предвещающей ничего хорошего. Следом ту же тему подхватывают вусмерть перегруженные партии гитары и утробный клокотливый вокал.

Всё — маховик завертелся, дальше вы либо отдаетесь этому бурлящему потоку всецело — и будете в итоге вознаграждены, либо схоронитесь куда-нибудь от греха подальше. Лавина накроет с головой, и будет еще накатывать не раз. О пощаде не просите, ведь перед шестой песней «World War Machine» вас впечатает в грязь рок кованых сапог, а к девятой «Where My Grave Shall Stand» на траурной церемонии по вам исполнят величественный инструментальный реквием. Бонусом — два контрастных трека «Nemesis Diamond» и «The Great DyingBonus Track», первый из которых будто возникает из эфирных помех, а второй, напротив, изобилует отчетливо прочерченными риффами.

The Crown, вероятно — близнецы-братья того библейского ворона, который не пожелал приносить хорошие новости к Ноеву ковчегу. Но они идут ещё дальше, возвращаясь и приводя с собой легион бесов, замаскированных, судя по дизайну диске, в пене накатывающих волн. Жутко но забористо.