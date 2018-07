Guns N’ Roses. 13 июля, Открытие Арена

21:51

Главный концерт лета 2018! Великая группа впервые в России в классическом составе!

Группа компаний SAV Entertainment и “Русский шоу-центр” с гордостью сообщает о специальном событии, которое станет подарком для футбольных болельщиков всего мира.

13 июля, на финишной прямой Чемпионата мира по футболу 2018 г., в Москве в своем оригинальном составе выступит самая успешная группа мира — Guns N’Roses.

Начиная с 2016 года под флагом Guns N’Roses концертируют ключевые участники коллектива — вокалист Эксл Роуз, гитарист Слэш и бас-гитарист Дафф Маккаган. Турне “Not In This Lifetime” стало знаком примирения классиков рока, враждовавших много лет.

В 2017 году Guns N’Roses стали самой успешной концертной группой в мире, обойдя по коммерческим показателям своих коллег из U2. Guns N’Roses заработали в 2017 г. $151.5 млн и стали единственной группой, которая собрала на своих концертах по всему миру более 1 млн зрителей. В общей сложности в ходе тура “Not In This Lifetime” Guns N’Roses продали билетов на общую сумму $430 млн.

Группа Guns N’Roses специально изменила график своих летних гастролей 2018 года, чтобы выступить перед болельщиками в рамках величайшего футбольного сражения планеты. Шоу Guns N’Roses поднимет настроение фанатам и укрепит боевой дух футболистам 13 июля — прямо накануне матча за 3-е место. Концерт пройдет на одной из лучших новых арен России — на домашнем стадионе клуба “Спартак” арене “Открытие”, вмещающей 45 000 зрителей.

Концерт Guns N’Roses станет масштабным экскурсом в историю группы. В программе воссоединившихся Guns N’Roses — все суперхиты золотой эры группы, включая “Sweet Child O’Mine”, “Don’t Cry” , “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Welcome To The Jungle” и “Paradise City”, знаменитые кавер-версии “Live And Let Die” Пола Маккартни и “Knockin’ On Heaven’s Door”, а также песни из альбома “Chinese Democracy”, который Эксл Роуз выпустил в период вражды с коллегами, сольные номера неотразимого Даффа Маккагана и инструментальные пьесы в исполнении виртуоза Слэша. Известно также, что воссоединившаяся группа работает над новыми песнями, и велика вероятность их премьерного исполнения на летних шоу 2018 года. Выступление Guns N’Roses уже сейчас можно считать главным музыкальным событием 2018 года в столице.

Открывать концерт легенд будет группа Other Noises из Томска, которая оказалась наиболее активной среди всех претендентов. В отличие от других талантливых коллективов, они донесли свою музыку до группы через социальные сети. Эксл и Слэш – из тех, кто дают возможность молодому коллективу проявить себя и это тот самый случай! Other Noises уже отлично показали себя на множестве российских фестивалей и получили высокие оценки экспертов на международном шоукейс-фестивале Waves Vienna в Австрии!