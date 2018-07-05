Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов первой половины 2018 года

12:05

Интернет-ресурс Vulture опубликовал список лучших фильмов ужасов за 2018 год.

В реестр попали 12 картин, но список будет обновляться по мере выхода новых лент, отмечает Lenta.ru. Эксперты отметили такие хорроры, как «Аннигиляция», «Тихое место», «Груз», «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Голодные Z» и «Месть».

«Тихое место» составители списка назвали «весенним сюрпризом для проката», а актрису Тони Коллетт, сыгравшую в «Реинкарнации», окрестили «одним из самых жутких экранных воплощений матери». В мае Vulture составил список из десяти лучших фильмов про зомби-апокалипсис в истории кинематографа. В перечень попали хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».