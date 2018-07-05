]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Гитарист «Морального кодекса» госпитализирован в тяжелом состоянии

12:41 5.07.2018
Группа «Моральный кодекс» © KM.RU, Илья Шабардин
Группа «Моральный кодекс» © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Гитарист и музыкальный руководитель «Морального кодекса» Николай Девлет-Кильдеев госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

56-летний гитарист и композитор попал в реанимацию. Медики поставили ему диагноз «Инфаркт миокарда». Состояние артиста оценивалось как тяжелое.

О здоровье музыканта рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Как подтвердил исполнитель, у Девлет-Кильдеева действительно произошел инфаркт передней стенки сердца, но сейчас опасность отступила. Врачи провели стентирование. Пациент останется под медицинским контролем еще примерно неделю, после чего его отпустят домой.

«Все нормально, будет продолжать жить и работать», – сообщил Мазаев в беседе с Teleprogramma.pro.

Сам Николай Девлет-Кильдеев не спешит подтверждать информацию о своем диагнозе.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.07.2018, 17:59
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Шо и до пЭнсмии не доживёт?! Здоровья человеку - кремлинов-недомерков на кол!
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.