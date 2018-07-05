Гитарист «Морального кодекса» госпитализирован в тяжелом состоянии

12:41

Гитарист и музыкальный руководитель «Морального кодекса» Николай Девлет-Кильдеев госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

56-летний гитарист и композитор попал в реанимацию. Медики поставили ему диагноз «Инфаркт миокарда». Состояние артиста оценивалось как тяжелое.

О здоровье музыканта рассказал лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев. Как подтвердил исполнитель, у Девлет-Кильдеева действительно произошел инфаркт передней стенки сердца, но сейчас опасность отступила. Врачи провели стентирование. Пациент останется под медицинским контролем еще примерно неделю, после чего его отпустят домой.

«Все нормально, будет продолжать жить и работать», – сообщил Мазаев в беседе с Teleprogramma.pro.

Сам Николай Девлет-Кильдеев не спешит подтверждать информацию о своем диагнозе.