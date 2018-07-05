«Мегаполис» рассказал о смерти своего издателя и автора песен Сукачева

Большой концерт группы «Мегаполис» состоялся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 30 июня

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

«Мегаполис» - заслуженная группа, но переход в ранг ветеранов ей, кажется, не грозит никогда. Олег Нестеров зорко следит за тем, чтобы его коллектив записывал самобытную и вечно свежую музыку. Поэтому основному костяку их поклонников всегда будет лет по 25. Меньше всего «Мегаполис» стремится выезжать на старых хитах, поэтому играет концептуальные концерты, основанные то на саундтреках для неснятых фильмов из «Жизни планет», то опусам «тысячелетних музыкантов» из альбома «Zerolines».

Однако 30 июня «Мегаполис» вернулся к истокам и представил ретроспективную программу. Ради этого он на один вечер (а, может быть, и не только на один) вновь назвался «настоящим московским ансамблем», чего не позволял себе примерно с 1996 года. Правда, два года назад в аналогичной ипостаси группу можно было лицезреть в парке «Музеон» на 25-летии с момента победы над ГКЧП. Но то был скромный фестивальный сет, а здесь — полновесный концерт.

Правда, аранжировки знакомых песен оказались переосмысленными кардинальным образом. «Там» из победоносного гимна уходящей ностальгической эпохе превратилась в тихий ностальгический плач по тем же временам. «Москвички» тоже вышли приглушенными. Нестеров объяснил это тем, что песня теперь поётся от лица приехавшего на ЧМ-2018 иностранца, который ограничен во времени, а стало быть печалится от невозможности продлить общение с прекрасными обитательницами столицы.

Инструментальный номер «Тореро» Нестеров объявил кавером на кавер, поскольку изначально она принадлежала серфовой командой The Shadows, но потом была подхвачена «Поющими гитарами». Пружинящие танцы Олега Нестерова разогрели публику, но веселье продолжалось недолго.

Песню «Я весна» вокалист «Мегаполиса» посвятил умершему двумя днями раньше продюсеру и издателю Александру Олейнику. Олейник издавал в 90-е на своём лейбле BSA наряду с «ГО» и «АукцЫоном», альбомы «Мегаполиса» «Женское сердце» и «Пестрые ветерочки», написал дюжину песен для Гарика Сукачёва, продюсировал Жанну Агузарову после ее ухода из «Браво». Но его смерть прошла абсолютно незамеченной. И если бы не «Мегаполис», то ней узнало бы ещё меньше людей. «Саня, мы за тебя молимся!» - заверил Нестеров со сцены.

В дальнейшей части программы «Мегаполиса» доминировали меланходические настроения. Ансамбль вспомнил свои песни и музыкальные темы к неснятым фильмам Владимира Мотыля семь пар нечистых» и Геннадия Шпаликова «Прыг-скок, обвалился» потолок, а также представил внушительный блок из альбома «Супертанго». Особых слов удостоилась песня «Ангел», перед которой Нестеров заявил, что ангелы любят Москву, поскольку положительные вибрации исходят здесь даже в 20-ти метрах от Лобного места.

С помощью «Эха» Нестеров порекомендовал посмотреть «Лето» Кирилла Серебренникова, ибо фильм обеспечивает полное погружение в ту эпоху. На бис прозвучала ожидаемая многими «Новое московское сиртаки» - песня обидевшая всех Дроздовых, Дроздов, Дрозденко и Дроздовских, которые однако на специальной гражданской панихиде по ней в 90-е единогласно постановили, мол, пусть живет и дальше.