Певица МакSим отменила все концерты из-за тяжелой болезни

14:48

Дальнейшая концертная деятельность певицы МакSим находится под большим вопросом.

Артистке пришлось отменить все ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. «Осложнения со здоровьем у Марины начались достаточно давно, Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах, – рассказали «СтарХиту» знакомые певицы. - Д этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью.

Вернувшись в Москву – пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается!»

Пока доктора настаивают на бессрочном отпуске, но, возможно, проблему удастся решить в сжатые сроки. ««Поводов для сильного беспокойства нет, – прокомментировала МакSим свое состояние. – Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми».