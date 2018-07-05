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Певица МакSим отменила все концерты из-за тяжелой болезни

14:48 5.07.2018
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Дальнейшая концертная деятельность певицы МакSим находится под большим вопросом.

Артистке пришлось отменить все ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем. «Осложнения со здоровьем у Марины начались достаточно давно, Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах, – рассказали «СтарХиту» знакомые певицы. - Д этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью.

Вернувшись в Москву – пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается!»

Пока доктора настаивают на бессрочном отпуске, но, возможно, проблему удастся решить в сжатые сроки. ««Поводов для сильного беспокойства нет, – прокомментировала МакSим свое состояние. – Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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05.07.2018, 16:46
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