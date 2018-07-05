Порнофильмы «В диапазоне между отчаянием и надеждой»

Исполнитель: Порнофильмы, Название: «В диапазоне между отчаянием и надеждой», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Музыканты порою бывают безжалостными. Скоро они заберут последний хлеб у критиков, давая своим альбомам предельно четкие и лаконичные характеристики. Новая работа группы «Порнофильмы» называется «В диапазоне между отчаянием и надеждой» - и это действительно самое справедливое определение, которое можно дать эмоциональному заряду вошедших сюда 14-ти песен.

Русская душа любит напряжение полюсов, и с этим в альбоме полный порядок. Начнем с того, что музыканты собрали на запись диска более 900 тысяч рублей, но уложились всего в заработанные самими 14 тысяч, а все пожертвования отправили на нужды благотворительности.

Причем более чем бюджетная запись никак не сказалась на качестве саунда: всё звучит рельефно и притягательно. Сами музыканты — из Дубны, и в альбоме, как в никаком других, чувствуется противоречивый дух подмосковного городка, который задумывался как наукоград, но теперь прозябает точно так же, как и его соседи.

«Порнофильмы» всегда отличались повышенным интересом к язвам общества. Но в альбоме «В диапазоне между отчаянием и надеждой» центр тяжести смещен с социальных проблем на их жертв — то есть обычных пацанов и девчонок с рабочей окраины не самого благополучного городка. И страдают больше всего они не от произвола властей (хотя и от этого тоже), а от тотальной нелюбви.

Песни первой половины диска, посвященной отчаянию, напоминают пассажи Евгения Гришковца из его монодрамы «Как я съел собаку», вроде этого: «Просто ты еще не знаешь, что учительница тебя ненавидит. Нет, не потому, что ты такой или сякой. А просто она тебя сильно не любит. Ты еще не догадываешься, что тебя могут не любить...» Ну и далее про советские мультики, которые сняты теми, кто не любит детей.

Музыкальная палитра для передачи степени отчаяния действительно впечатляет. Помимо панка, «Порнофильмы» то и дело обращаются к хардкору, oi, надрывной летовщине. Песню «Русский Христос» можно было бы вообще поднять на щит духовной оппозиции — если бы не ее саркастический посыл и антиклерикальные намеки. Но подобные выпады тоже могут быть плодом крайней степени отчаяния так что осуждать за них музыкантов было бы неуместно.

Вторая половина диска посвящена надежде, благодаря которой происходит обретение любви. Здесь остается больше место для лирики и рефлексии. В «Я так соскучился» отдается дань советским бардам, а «Никто не вспомнит» близка к тем образчикам сибирского панка, которые удобно исполнять просто под одну акустическую гитару. Отчаяния не убавилось и здесь, но ощущение твердой почвы под ногами появилось.