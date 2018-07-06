]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Элвис Костелло отменил концерты из-за прогрессирующего рака

16:29 6.07.2018
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Материалы по теме:

Легендарный Элвис Костелло был вынужден отменить окончание своего европейского концертного тура из-за срочной операции, связанной с онкологическим заболеванием.

Рак у артиста стремительно прогрессировал. «Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе стоит поиграть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции», — цитирует обращение Костелло Газата.Ру.

После операции Элвис Костелло некоторое время продолжал выступать, однако переоценил свои силы. Доктор посоветовал ему взять паузу и отдохнуть. «Приходится признать, что восстановление будет дольше, чем мне бы хотелось», — констатировал исполнитель, пообещав вернуться на сцену, как только это будет возможным.

Элвис Костелло прославился в 1970-х годах и выпустил множество студийных альбомов.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Онкологические заболевания и борьба с ними
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.