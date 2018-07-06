Тамара Синявская получила поздравление от Путина в день юбилея

11:56

Глава России Владимир Путин направил поздравления народной артистке СССР Тамаре Синявской с75-летием, которое она отмечает 6 июля.

В поздравительной телеграмме делается упор на личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева. «Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены», - гласит текст поздравления, размещенный на Kremlin.ru.

В конце телеграммы президент пожелал певице здоровья, вдохновения и успехов.