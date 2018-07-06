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Тамара Синявская получила поздравление от Путина в день юбилея

11:56 6.07.2018
Тамара Синявская. Фото с сайта kino-teatr.ru
Тамара Синявская. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Глава России Владимир Путин направил поздравления народной артистке СССР Тамаре Синявской с75-летием, которое она отмечает 6 июля.

В поздравительной телеграмме делается упор на личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия певца и композитора Муслима Магомаева. «Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены», - гласит текст поздравления, размещенный на Kremlin.ru.

В конце телеграммы президент пожелал певице здоровья, вдохновения и успехов.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 15:16
Гость: Всеволод

С Днём рождения! И Вас и Муслима очень любим и уважаем!!!
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