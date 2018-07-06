Сестра Сергея Пенкина прокомментировала информацию о его ограблении

14:21

Появились слухи об уличном ограблении Сергея Пенкина.

Сотрудники полиции рассказали, что стоило певцу прикорнуть на лавочке на улице Кузнецкий мост, как он лишился цепочки с крестиком и иконой, кольца, а также наручных часов, мобильника iPhone X и суммы в 30 тысяч рублей.

Певец информацию о краже пока не подтверждает. Но его живущая в Саратове сестра допустила, что такое вполне могло быть, рассказав об аналогичных переделках. «Я только из больницы выписалась, с Сережей несколько дней не созванивались, - призналась Раиса Федоровна «КП». - Но я даже не удивляюсь, это уже не первый раз такое. Сережа очень доверчивый!

Давно еще, когда он жил на Дорогомиловской, приехали двое: парень и девушка: «Прослушайте ее, помогите, мы из Пензы приехали (артист всегда гордился своей малой родиной и помогал землякам. - прим. ред.)». Ну он по доброте душевной их впустил, сварил кофе. А в итоге его раздели до белья, вытащили все — даже костюмы сценические. Хорошо, сосед у него милиционер был… А сейчас я даже не представляю, что случилось».