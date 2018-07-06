Егор Летов «Праздник кончился» (2 CD)

Исполнитель: Егор Летов, Название: «Праздник кончился», Стиль: акустический панк, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Егор Летов относился к тому типу творцов, которые никогда не разменивались на пустой треп с поклонниками. В тягость ему было и общение с журналистами. Даже его любимый критик Максим Семеляк признается, что интервьюировать Егора, как правило, было сущей мукой. Но, если уж что-то наболело и накипело, Летов не стеснялся выплескивать всё это прямо в ходе своих акустических концертов.

К числу таких уникальных сейшенов относится и августовское выступление Летова в Киеве в 1990 году. Период для музыканта был переломный. Летову тогда казалось, что «Гражданская Оборона» как идея совершенно исчерпала себя, поэтому он её распустил. Новый этап наклевывался в виде проекта «Егор и оп....шие». Однако Летов был внутренне готов к тому, что у него может ничего не получиться, поэтому в ДК Украинского общества слепых (оценим символизм места!) он много говорит о смерти и подводит жирную черту под своими главными исканиями.

Собственно базовые принципы, по которым жил Егор Летов не менялись с тех пор вплоть до его смерти в 2008-м. Самое важное — это непрерывно творить нечто новое и небывалое. Панк — это не музыка, а некое ритуальное действо, поэтому заимствования и постоянное пережевывание вторичного сырья здесь совершенно неуместны. Если ты чувствуешь, что иссяк, то тебе лучше уйти из жизни. При этом неважно, как это произойдет — в результате суицида или несчастного случая.

Исходя из этих же установок, Егор оценивает своих коллег по сцене. Гребенщикову удалось создать собственную вселенную, но его проблема в том, что он вовремя не уел. Цой стал частью «попса», поэтому его гибель воспринимается не в человеческом, а символическом ключе. Кинчев был прав, спев: «Каждый в душе Сид Вишез, а на деле — Иосиф Кобзон».

Сет-лист концерта Летов подобрал так, что песни максимально точно передают ощущение его внутреннего перелома. Рекивемы по духовным соратникам («Харакири», «Лоботомия» и проч.) чередуются с прозрениями относительно его собственной судьбы («Кого-то ещё», «Сквозь дыру в моей голове»). Программа крайне нетипична, ведь здесь нашлось место и песням друзей («Непрерывный суицид», «Всё пройдёт» Романа Неумоева» и «Спать» Олега Манагера), и песням из грядущего альбома «Прыг-скок». Последние явно Летову играть приятнее всего, хотя в некоторых из них он и забывает слова («Про червячков»).

Идя на литовскую акустику, никто не ожидал, что она будет такой длинной, поэтому запасы приготовленных кассет для записи у всех иссякли преждевременно. Именно поэтому концерт до сих пор не выходил официально. Для нынешнего релиза «Выргорода» Наталья Чумакова сделала невозможное: собрала все имеющиеся кусочки воедино, отреставрировала их и смонтировала полную версию! Пусть качество отчаянно хромает, но столь знаковый концерт-манифест не должен был кануть в Лету.