V лет. Концерт памяти Михаила Горшенева, 20 июля, Зеленый театр

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20 июля в Москве в Зелёном Театре Парка им. Горького состоится концерт Памяти Михаила Горшенёва

На сцену поднимутся его друзья и соратники по группе «Король и Шут», которые до конца находились вместе с ним и помогали воплощать в жизнь все его начинания, а также родной брат Михаила - Алексей Горшенёва. Это единственный шанс увидеть на одной сцене практически всех музыкантов из разных составов группы: Алексей Горшенев, Александр Леонтьев, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, Павел Сажинов, Мария Нефедова и Дмитрий Ришко.

5 лет назад, 19 июля, оборвалась жизнь нашего друга Михаила Горшенёва. Его смерть стала потерей не только для родных и близких друзей, но и для всей российской рок-сцены. Его образ, его песни навсегда останутся в наших сердцах.