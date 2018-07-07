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V лет. Концерт памяти Михаила Горшенева, 20 июля, Зеленый театр

04:50 7.07.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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20 июля в Москве в Зелёном Театре Парка им. Горького состоится концерт Памяти Михаила Горшенёва

На сцену поднимутся его друзья и соратники по группе «Король и Шут», которые до конца находились вместе с ним и помогали воплощать в жизнь все его начинания, а также родной брат Михаила - Алексей Горшенёва. Это единственный шанс увидеть на одной сцене практически всех музыкантов из разных составов группы: Алексей Горшенев, Александр Леонтьев, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, Павел Сажинов, Мария Нефедова и Дмитрий Ришко. 

5 лет назад, 19 июля, оборвалась жизнь нашего друга Михаила Горшенёва. Его смерть стала потерей не только для родных и близких друзей, но и для всей российской рок-сцены. Его образ, его песни навсегда останутся в наших сердцах.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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