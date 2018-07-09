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Певец Шура лишился собственной квартиры

12:48 9.07.2018
Шура. Фото: Евгений Стукалин
Шура. Фото: Евгений Стукалин
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Популярный в 90-е годы эстрадный певец Шура лишился собственной квартиры. Об этом артист рассказал в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей».

По словам Шуры, он приобрел квартиру в 2003 году за 100 тысяч долларов. Так как в то время он боролся с наркотической зависимостью, квартира была записана на другого человека.

О том, что квартира переходит к новым жильцам, Шура узнал во время празднования дня рождения.

«Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно», - рассказал он.

Он добавил, что у него есть два месяца на то, чтобы найти новое место. «Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. В свои 43 года я — бомж», - добавил Шура.

Артист поблагодарил новых владельцев за то, что они позволили ему пожить ему в квартире еще 2 месяца, пока он ищет новую квартиру. По его словам, он планирует брать ипотеку.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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