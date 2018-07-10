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Украина отказалась от участия в детском Евровидении-2018

08:41 10.07.2018
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Украина не будет участвовать в детской версии «Евровидения». Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании страны.

Причиной отказа от участия в международном песенном конкурсе называется нехватка финансирования. «Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы со стороны участников конкурса. Это и проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие», - пояснили представители украинской стороны.

Отмечается, что в текущем году Национальная общественная телерадиокомпания не в состоянии покрыть все эти затраты, так как общий бюджет на 2018 год составляет всего около 39 млн долларов, что не покрывает текущих операционных расходов.

Детское Евровидение пройдет в Минске в 2017 году. В прошлом году победу в конкурсе одержала российская участница Полина Богусевич с песней «Крылья».

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 12:02
Гость: Хы-хы

ну так надо этот золотой запас одолжить у России! а отдавать будут продуктами=))
10.07.2018, 10:02
Гость: на мыло

Что взамен предлагаешь?
10.07.2018, 09:51
Гость: Хе-хе

У пана атамана нема золотого запаса. Хе-хе.
Все комментарии (5)
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