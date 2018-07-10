Украина отказалась от участия в детском Евровидении-2018

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Украина не будет участвовать в детской версии «Евровидения». Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании страны.

Причиной отказа от участия в международном песенном конкурсе называется нехватка финансирования. «Участие в детском Евровидении предполагает значительные расходы со стороны участников конкурса. Это и проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие», - пояснили представители украинской стороны.

Отмечается, что в текущем году Национальная общественная телерадиокомпания не в состоянии покрыть все эти затраты, так как общий бюджет на 2018 год составляет всего около 39 млн долларов, что не покрывает текущих операционных расходов.

Детское Евровидение пройдет в Минске в 2017 году. В прошлом году победу в конкурсе одержала российская участница Полина Богусевич с песней «Крылья».