Жерар Депардье рассказал на концерте Зары о безумных десяти днях с Высоцким

Певица Зара дала с сольный концерт в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске 9 июля

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Выступление Зары состоялось ровно за двое суток до официального открытия фестиваля искусств. Честь дать старт такому значимому событию в культуре славянских народов выпала певице не случайно. Год назад она с большим успехом дала концерт на сцене этого же самого летнего амфитеатра в Витебске.

Зара давно известна своей тягой к классике романса и советскому песенному наследию. Тем не менее, организаторы «Славянского базара» на сей раз очень просили артистку сделать упор на энергичные песни. Поэтому в новой программе, которую Зара как раз готовила весь этот год было много зажигательных вещей с цыганским колоритом.

Но начать она решила с фольклорных песен. Белорусскую народную песни «Купалинку» она исполнила в знак признательности благодарной, но взыскательной местной публике. Это песней певица часто убаюкивала своих сыновей, но на широкую аудиторию решилась вынести только сейчас. Фольклорную тему продолжила песня Ederlezi с выступлением шоу-балета в самолично разработанных Зарой костюмах. Плясуны показали курдские танцы, а в более аутентичном исполнении этот номер Зара обещает представить 1 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» на фестивале «Музыка наших сердец».

Этнические песнопения в программе Зары гармонично сочеталась с новинками. На концерте певица представила две премьеры. Одна из них – «Золотая осень, белая зима» - написана Максимом Фадеевым на стихи российского дипломата Марии Захаровой. Вторая премьера «Негордая» уже набирает обороты на некоторых российских радиостанциях.

Не забыла Зара и о своём родном городе Санкт-Петербурге, исполнив романс на музыку Евгения Доги «Мой ласковый и нежный зверь» под видеоряд, навеянный произведениями классиков русской литературы, творивших в северной столице. «Мой Петербург, моя Россия!» - выкрикнула она перед тем, как представить первого гостя своего концерта – Стаса Пьеху, с которым исполнила дуэтом «Небеса». Бойкий и словоохотливый Стас рассказал об обнаружении в окрестностях Летнего амфитеатра в Витебске некий артефакт, напомнивший ему, как он ребенком присутствовал здесь ровно 30 лет назад на репетиции своей бабушки Эдиты Пьехи и Ларисы Долиной.

С победителем третьего сезона «Голос. Дети» Даниилом Плужниковым Зара исполнила песню «Нас бьют, мы летаем». А в одиночку он под аккомпанемент музыкантов Зары спел «Я свободен» Валерия Кипелова. Зара оказывает серьезную поддержку детям-инвалидам. «Не оставляй меня одну» ей помогли исполнить девочки из студии жестового пения «Поющие руки».

Из Франции Зару прилетел поддержать знаменитый Жерар Депардье. Певица объяснила, что их свела вместе любовь к Владимиру Высоцкому. В театральном антураже уютного французского кафе они вместе исполнили «Прерванный полёт» на русском и французском. Актер с ностальгией вспомнил о проведенных с Высоцким в Париже десяти днях, в течение которых они ни разу не увидели солнечного света, а Марина Влади не раз порывалась спрятать от них бутылки с горячительными напитками.

Последним гостем концерта Зары стал Олег Газманов, спевший с ней «Долю», а со зрителями витебского летнего амфитеатра – заводную «Ясные дни». Но закончился концерт пронзительной «Виноградной косточкой», спетой под аккомпанемент одной акустической гитары. . Судя по бурной реакции публики на этот номер, в перспективе Зара приготовит для «Славянского базара» более камерную программу.

