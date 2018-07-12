Верка Сердючка объявила о завершении сценической карьеры

11:53

Известный украинский шоумен Андрей Данилко заявил, что скоро прекратит выступать на сцене в образе Верки Сердючки, пишет газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Данилко, примерно через год он отправится в прощальный тур по городам Украины. «Это своего рода «спасибо» тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», - заявил шоумен.

Своеобразным стартом прощального тура станет «грандиозный» концерт в Одессе, запланированный на эту пятницу. Данилко пообещал исполнить как старые песни, так и новые композиции.

Ранее Данилко признался, что в образе Сердючки продолжает выступать в России, но только на частных закрытых мероприятиях.