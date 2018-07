Названы самые популярные песни у футбольных болельщиков ЧМ-2018

12:11

Московский метрополитен подвел культурные итоги Чемпионата мира по футболу.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в период проведения ЧМ-2018 в 1,5 раза в столице увеличилось количество слушателей участников проекта "Музыка в метро".

Наибольшей любовью у туристов пользовались кавера на песни Queen и Metallica. "Музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи ЧМ-2018, разнятся. Творчество таких групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев, а потому, когда в метро звучат кавера на песни "We will rock you", "We are the champions", "Nothing else matters", туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют", - рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Туристы из стран Ближнего Востока также часто просят исполнять популярную песню "Habibi", а латиноамериканские болельщики радуются, услышав звуки хита "Asereje" (Las Ketchup)/

Популярностью у туристов также пользуются и русские песни, такие как "Смуглянка" и "Катюша", а также инструментальная музыка.

Проект "Музыка в метро" был запущен весной 2016 года. За это время на площадках, расположенных на территории метрополитена прошло боле 40 тысяч выступлений в разных жанрах, количество площадок увеличилось с трех до 32 двух. В рамках проекта в метро выступали и знаменитые исполнители: Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, орекстр "Спасская башня", группа "СерьГа".