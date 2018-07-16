«Крематорий», 21 июля, теплоход «Стремный корабль»

23:32

Группа «Крематорий» впервые в своей истории, отыграет концерт на плывущем по реке корабле

Специально для этого концерта Армен Григорян и его соратники вспомнят все хиты, написанные за 35 лет существования группы.

На верхней, достаточно вместительной открытой палубе, будут размещены все атрибуты обычного концерта - сцена, звук, бар и свет.

Летний вечер, свежий ветер, шелест волн, красивые виды города вдоль русла Москвы-реки и все это под звуки любимых песен «Крематория».

Корабль будет идти по маршруту с юга на север города.

Ориентировочное время в пути - 3 часа. Предполагаемая длительность концерта 2 часа. На случай дождя, над всей концертной зоной имеется навес.

Внимание! Количество мест строго ограничено. Это связано с вместимостью судна.

Место посадки : Причал «Международная выставка» Краснопресненская набережная д.14а метро «Выставочная».

