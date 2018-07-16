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Вася Обломов, 20 июля, «16 Тонн»

23:32 16.07.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Вася Обломов даст концерт 20 июля в клубе «16 Тонн»

Новая порция рэп-сатиры на злобу дня ждет вашего внимания. Начало в 20.00.

Недавно Вася Обломов выпустил в свет видеоклип на композицию «Спортивная», посвященную прошедшему в России чемпионату мира. Ролик, представленный в сети 4 июля 2018 года, составлен из кадров черно-белого фильма «Вратарь» 1936 года. В тексте композиции Вася Обломов поет про реакцию зрителей на футбольные победы нашей страны, рифмуя между собой «мяч», «матч» и «срач».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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