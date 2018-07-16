Nick Cave & The Bad Seeds. 27 июля, Stadium

18:41

27 июля в клубе Stadium в Москве дадут концерты легендарные Nick Cave & The Bad Seeds.

Спустя три года, в рамках европейского тура, гениальный мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Ник КЕЙВ вернется в Россию с группой, название которой намертво закрепилось в истории мировой рок-музыки – Nick Cave & The Bad Seeds.

В самых разных статьях можно встретить такие прозвища Ника КЕЙВА, как "Король альтернативного рока" и "Величайший мистический персонаж"... Одно ясно точно, КЕЙВ - личность поистине неординарная, чей голос и пронизанные эмоциями тексты навсегда изменили представление о большинстве музыкальных направлений. В 1983 году в Мельбурне австралийский музыкант основал группу Nick Cave – Man Or Myth (которая годом позже была переименована в Nick Cave & The Bad Seeds), с первого же альбома добившись признания нового коллектива. Первые альбомы группы отличались преобладанием пост-панкового звучания, однако к концу 80-х, Nick Cave & The Bad Seeds начали экспериментировать со стилями, преобразовав свое творчество в нойз-рок, готик-рок, ноу-вейв и даже блюз.

К российским поклонникам и нашей стране в целом у КЕЙВА сложилось особенно трепетное отношение. Его отец, будучи учителем литературы, с детства воспитывал мальчика на трудах русских писателей и поэтов, оказавших в последующем огромное влияние на его творчество. Сам Ник признался, что его предыдущая группа Birthday Party была названа так под впечатлением от одной из сцен романа Достоевского "Преступление и наказание".

Nick Cave & The Bad Seeds в России ждали, о них мечтали и вот они возвращаются вновь! Группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, а также представит свой последний альбом "Skeleton Tree", наполненный свойственной КЕЙВУ драматической мрачностью. Альбом был записан при необычайно печальных обстоятельствах - как раз в тот период Ник КЕЙВ трагически потерял сына... Это будет по-особенному эмоциональное выступление, которое нужно увидеть своими глазами!