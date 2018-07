Park Live Festival. 27-29 июля, Парк Горького

19:01

Park Live снова становится 3-х дневным и пройдёт 27, 28 и 29 июля в Парке Горького!

Дэвид Гетта станет хедлайнером первого дня Park Live. Самый известный диджей Планеты выступит в столице со своим мегакрутым шоу в пятницу 27 июля сразу после заката.

Хедлайнером 28 июля станут неподражаемые Gorillaz! Их возвращения ждал весь мир! Впервые в России самая популярная в мире виртуальная группа: 2D, Noodle, Russel Hobbs and Murdoc Niccals — это будет единственное выступление в России! Вторым участником 28-го июля станет Tove Lo — невероятная шведская певица. Ее музыка — это провокация. Очаровательная Tove Lo зажжет в один день с Gorillaz!

Хедлайнером 29 июля станет самая влиятельная группа своего поколения — Massive Attack! Именно они подняли трип-хоп на недосягаемую высоту, именно они завоевали сердца миллионов и породили десятки последователей. Massive Attack всегда были больше чем просто группа. Поразительные обложки альбомов, фантастические логотипы и великолепные видеоклипы принесли им славу не меньшую, чем собственно музыка.

Третий день Park Live дополнит еще один гениальный британец, который выступит перед Massive Attack — Bonobo! Это будет полноценное концертное выступление Bonobo с музыкантами — сумасшедшие импровизации и соло, которыми славится его группа.

Это будет единственное выступление и только на Park Live 2018! Вы обязательно должны быть причастны к сотворению мифа под названием Massive Attack!

За 5 лет существования Park Live завоевал статус международного фестиваля, это событие стало культовым для тысяч людей, объединённых любовью к музыке. Пять лет! Более семидесяти музыкальных коллективов! Сотни тысяч зрителей, незабываемые эмоции: Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, Мумий Тролль и многие многие другие.

Park Live проводится в Москве с 2013 года. Именно Park Live сделал доступными для Москвы не только десятки всемирно известных групп, но и открыл несколько площадок, которые впоследствии становились ключевыми для московской культурной жизни — это и площадь Промышленности на ВДНХ, и такие стадионы как Открытие Арена и ВЭБ Арена. Летом 2018 года Park Live приглашает всех на Набережную Москва реки Парка Горького!