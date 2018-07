Guns’n’Roses в оригинальном составе дали трехчасовое шоу в Москве

За последние несколько лет фанатам тяжелого рока посчастливилось стать свидетелями многих, казалось бы, совсем уж несбыточных реюнионов.

Вот и в случае Guns’n’Roses все были уверены: Слэш и Эксл Роуз на одну сцену вместе не выйдут. Эксл так прямо и заявлял, мол, в этой жизни – ни за что. Ну, что сказать. Эксл – человек слова. А потому, когда примирение все-таки состоялось, ничего не оставалось, как озаглавить тур Not in this lifetime. С ним и пожаловали в минувшую пятницу в Москву, на успевший уже остыть от футбольных страстей стадион «Спартак».



Guns’n’Roses. Фото Katarina Benzova, предоставлено SAV Intertaiment

Заявленное на билетах начало концерта вызывало определенный скепсис. В 6 часов вечера, это в Москве-то, где группы на сцену раньше девяти не выходят? Да и Эксл в прошлые свои пришествия пунктуальностью, мягко говоря, не отличался, заставляя собравшуюся публику ждать по 2-3 часа. Завсегдатаи концертов успокаивали в соцсетях менее опытных фэнов – раньше 8-9 точно не начнут. Но те, кто усомнился в устоявшихся традициях и решил приехать пораньше, неожиданно оказались правы.

Разогрев – томичи Other Noises – появился на сцене ровно в шесть и очень достойно отработал свой получасовой сет. В это время публика неспешно подтягивалась на трибуны, по дороге отовариваясь фирменными ганзовскими майками и запасаясь водой и безалкогольным пивом из местных буфетов. Многие поклонники группы пришли на концерт с детьми.

В начале восьмого танк родом из компьютерных игр 90-х, до того безмолвно катавшийся по огромным плазменным панелям, обрамляющим сцену, вдруг напрягся, затрясся и накрыл стадион оглушительным залпом. Вот оно, началось! За первым залпом последовали второй, третий… Танк то ли расстреливал опаздывающих, то ли безуспешно пытался добудиться Эксла, который, как известно, любитель поспать перед концертом. Канонада оказалась очень затянутой. Оживившаяся было публика вернулась к своим делам: кто-то строчил в телефоне, кто-то пил пиво, кто-то делал селфи на фоне беснующейся плазмы. Наконец, минут через десять нескончаемого грохота, легендарного солиста удалось разбудить, и группа появилась на сцене, стартовав с боевика It’s So Easy. Не теряя времени на всякие «Привьет Москоу!» и «How are you doing tonight?», Ганзы, подобно тому самому танку, начали расстреливать зал одним хитом за другим.

Камеры, транслирующие сценическое действо на плазму, сразу сосредоточились на «отцах-основателях» G’n’R: Эксле Роузе, Слэше и Даффе Маккагане.

«Ой, какой же он пончик!» - глядя на Роуза, разочарованно протянула сидевшая рядом гламурная девица в вечернем платье. Ну да, Эксл уже не тот стройняшка из 90-х и на фоне подтянутых Даффа и Слэша выглядит достаточно упитанным, да и второй подбородок его не красит. Но если сравнивать с тем, что было в 2010, когда Ганзы первый раз выступали в российской столице – прогресс на лицо. А уж когда повязал на голову свою знаменитую бандану – так вообще стал красавец. И вообще, мы-то пришли не столько посмотреть, сколько послушать.



Guns’n’Roses. Фото Алексей Молчановский, предоставлено SAV Intertaiment

Но вот как раз к «послушать» и возникли поначалу вопросы. Конечно, такая группа, как Guns’n’Roses работает только с высококлассными звукачами. И тем не менее, не всегда им удается сразу справиться с акустическими особенностями площадки. Поэтому вокал, особенно низы на Mr. Brownstone и Chinese Democracy, оказался попросту провален. И только к одному из главных хитов - Welcome to the Jungle – ситуацию удалось исправить. И уже на балладе Estranged голос Эксла Роуза предстал во всем своем великолепии – от бархатистого вкрадчивого сексуального баритона до дельфиньего ультразвука. Добавим, что подлинным украшением этого номера стало соло Слэша.

Вообще, Слэша в этот вечер было очень много. Если Роуз иногда уходил на бэкстейдж, чтобы передохнуть – то Слэш оставался на сцене постоянно, а на экранах то и дело показывали крупным планом его пальцы, виртуозно бегающие по гитарным ладам. А какие гитарные дуэли устраивали они на пару с Фортусом – статичный Слэш, погруженный в очередной гитарный запил и подвижный как ртуть, вертящийся волчком Ричард. Особенно хорош оказался инструментальный кавер на пинкфлойдовскую Wish You Were Here, плавно перешедший в фортепиано-гитарный дуэт Слэша и Эксла перед одной из самых их известных баллад – November Rain. К тому времени, как группа перешла к исполнению баллад, над городом сгустились сумерки, и зажженные зрителями огоньки тысяч мобильников создали на стадионе потрясающую лирическую атмосферу.

Программа концерта была очень насыщена каверами на произведения совершенно разных исполнителей: маккартниевская Live and Let Die (Эксл наконец-то избавился от солнцезащитных очков и начал улыбаться партеру), Attitude (кавер Misfits), позволившая продемонстрировать свои вокальные данные Даффу Маккагану, Black Hole Sun, исполняемую в память о безвременно ушедшем солисте Soundgarden Крисе Корнелле.

Была отдана дань уважения таким грандам, как Эрик Клэптон (Layla) и Элису Куперу (Only Women Bleed). К сожалению, не прозвучала Whole Lotta Rosie, и собравшимся не удалось оценить, насколько же удачно сочетаются материал AC/DC и вокал Роуза. 12-минутное сольное выступление Слэша завершилось на вариациями на тему Speak Softly Love (знал бы Слэш, этот мотив известен как «Давай покрасим холодильник в черный цвет»). Ну и конечно же, Knockin’ on Heavaen’s Door, которую вместе с группой пел весь стадион. Не уверены, что все собравшиеся знали, что песня эта изначально принадлежит Бобу Дилану, а отнюдь не Guns’n’Roses.

Но, увы… «Ничто не длится вечно, даже холодный ноябрьский дождь». Трех с половиной часовой сет подошел к концу. На прощание группа исполнила свой нестареющий хит Paradise City. И, да - «Where the grass is green and the girls are pretty» - это точно про Москву. От благодарных фэнов на сцену прилетела красная ушанка, которую тут же примерил Эксл, а потом еще милостиво разрешил ее поносить МакКагану. Пиротехническое шоу дополнил дождь из разноцветных конфетти, дополнив атмосферу всеобще радости и ликования.



Guns’n’Roses. Фото Katarina Benzova, предоставлено SAV Intertaiment

Все собравшиеся в зале понимали, что на их глазах творится история современного рока и ощущали свою причастность к этому событию. И через много-много лет детишки, пришедшие на концерт со своими родителями, смогут гордо сказать молодому поколению: «Мне повезло, я был там в тот вечер!». Закончив петь, Эксл щедро метнул микрофон в толпу, на что партер ответил дружным скандированием «Guns’n’Roses! Guns’n’Roses!»

Вышедшие на прощальный поклон музыканты щедро поделились с передними рядами медиаторами. Дольше всех на сцене оставался Слэш, но наконец и он удалился, сделав на прощание… стойку на руках. Нет, ну поистине железный чел! Отыграл три с половиной часа без перерыва и еще хватает сил на акробатические упражнения! К слову, в сентябре у Слэша выходит третий альбом с Майлзом Кеннеди. И пока остальные Ганзы отдыхают, этот неутомимый трудоголик едет в американское турне со своими конспираторами. Есть надежда, что после окончания тура G’n’R Слэш продолжит свое сольное турне и вновь заглянет в Москву.

Ну, а Эксл, по слухам, собирается сосредоточиться на работе с AC/DC. И все же хочется верить, что одно из самых дорогих за всю историю музыки турне не пройдет для группы бесследно. И, сумев поладить на сцене, Эксл, Слэш и Дафф решаться на совместный эксперимент в студии. И кто знает, может нам повезет, и мы еще увидим этих парней на сцене вместе. В этой жизни.